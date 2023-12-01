У "Пионерской" построят ливневую канализацию

Там во время сильных дождей всегда скапливается много воды.

На рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства одобрен проект строительства тоннельного канализационного коллектора на перекрестке проспекта Испытателей и Коломяжского проспекта.

Коллектор необходим для отвода ливневых сточных вод в районе станции метро "Пионерская", уточнили в городской администрации.

Схема: Смольный

Общая протяженность нового коллектора от метро "Пионерская" до Главного канализационного коллектора составит почти 4 километра. Все объекты будут располагаться под землей. Строительство завершится в 2026 году.

В апреле стартовало строительство коллектора на Светлановской площади. Будущий коллектор в Выборгском районе – масштабное сооружение диаметром до 1,5 метров и общей протяженностью около 1,5 км, строительство которого позволит "сгладить" интенсивность притока дождевой воды. Завершить строительство нового тоннельного коллектора в Выборгском районе планируют до конца 2025 года.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)