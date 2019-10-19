У "Пионерской" положили на лопатки закладчика наркотиков

Спонтанная драка оказалась подготовленной операцией.

18 октября мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем внезапного задержания у магазина "Леруа Мерлен" на "Пионерской". По словам очевидцев, среди нескольких мужчин резко завязалась драка, и случайные наблюдатели попытались вмешаться. Однако им показали удостоверения оперуполномоченных и попросили отойти.

Как выяснилось, инспекторы совместно с охраной "Леруа" готовили задержание конкретного человека. Предположительно, мужчина делал закладки с наркотиками.

А вчера на Сенном рынке задержали 60 мигрантов.

Видео: Piter.TV