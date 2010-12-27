На Сенном рынке задержали 60 мигрантов

В пятницу, 18 октября, в Северной столице оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ОМОН провели рейд на Сенном рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверок полицейские задержали около 60 мигрантов. Как оказалось, молодые люди работали на Сенном рынке нелегально. Нарушителей отправили в разные отделы полиции.
В проверке были задействованы 250 оперативников с 4 собаками.
Ранее мы сообщали о том, что полиция проводит обыски после массовой драки в центре Петербурга.
Фото:pixabay
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