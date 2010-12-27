  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Сенном рынке задержали 60 мигрантов
Сегодня, 16:47
154
IRINA_CHALKINA

На Сенном рынке задержали 60 мигрантов

0 0

Их развезли по разным отделам полиции.

В пятницу, 18 октября, в Северной столице оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками ОМОН провели рейд на Сенном рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок полицейские задержали около 60 мигрантов. Как оказалось, молодые люди работали на Сенном рынке нелегально. Нарушителей отправили в разные отделы полиции.

В проверке были задействованы  250 оперативников с 4 собаками.

Ранее мы сообщали о том, что полиция проводит обыски после массовой драки в центре Петербурга.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, обыски спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии