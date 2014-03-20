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У Петропавловской крепости заметили арлекина
Сегодня, 16:47
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У Петропавловской крепости заметили арлекина

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Обычно эта птица зимует в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии, в Северной Америке, поэтому и вызывает недоумение у ученых. 

В субботу, 3 октября, у стен Петропавловской крепости заметили арлекина. Об этом в группе "Каждой твари по паре" в социальной сети "ВКонтакте" рассказал биолог Павел Глазков.

На территории Кронверкского пролива у Петропавловской крепости появилась утка арлекин или каменушка. Как рассказал биолог, это самец. Сейчас он еще в летнем невзрачном наряде, но совсем скоро птицу будет не узнать. Примерно через месяц каменушка наденет свой зимний наряд и "станет живым произведением искусства".

Добавим, что уже пятый год подряд утка появляется в центре Петербурга в начале осени и живет здесь до весны. Известно, что в Европу каменушка залетала 35 лет назад. Обычно эта птица зимует в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии, в Северной Америке, поэтому и вызывает недоумение у ученых. 

Глазков написал, что это первый случай появления каменушки не только в нашем городе, но и на всём Северо-Западе России – за всю историю наблюдения за птицами.

Ранее петербургский фотограф провел фотосессию Ястребиной сове из Красной книги.

Фото: Вконтакте / Каждой твари по паре
 

Теги: арлекин, каменушка, петропавловская крепость, птица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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