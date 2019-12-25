У Петропавловской крепости петербуржцы заметили турпана

В минувший понедельник, 30 ноября, в Петербурге заметили турпана. Фотографии редкой птицы появились в группе "Птицы СПб и России" в соцсети "ВКонтакте".
Птицу заметили в Петроградском районе. Турпан плавал в Кронверском проливе.
Напомним, что турпан обитает на севере Евразии и в Северной Америке. При этом на зимовку птица отправляется в России на Чёрном и Каспийском морях.
Ранее мы сообщали о том, что тротуар на Адмиралтейской набережной очистили от реагентов.
Фото:Птицы СПб и России/вк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все