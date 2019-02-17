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Тротуар на Адмиралтейской набережной очистили от реагентов
Вчера, 22:34
82
smirenny

Тротуар на Адмиралтейской набережной очистили от реагентов

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Дороги "пересолили" в понедельник.

Ближе к вечеру, 30 ноября, подрядчик исправил недочеты, которые допустил ранее, перестаравшись с солью на дорогах.

Петербуржцы заметили, что на дорогах очень много реагентов. В "Мостотресте" отметили, что все городские объекты убирают в соответствии с определенным графиком и пообещали убрать лишнее. 

Так, почистили тротуар на Адмиралтейской набережной. Работники ручного труда убирают "пересолы" в установленном порядке во время подметания и уборки мусора.

Ранее мы писали, что утром в воскресенье дорожники начали посыпать петербургские улицы реагентами.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV

Теги: реагенты на дорогах, реагенты на улицах
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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