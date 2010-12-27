В метро Петербурга рассказали, почему горожане до сих пор пользуются жетонами

По мнению представителей подземки, в первую очередь это дань традиции.

Представители петербургского метро объяснили, почему горожане до сих пор пользуются жетонами. Ответ опубликован в Telegram-канале подземки.

По мнению специалистов, в первую очередь использование жетонов – это дань традиции. Петербурга оказался одним из немногих городов постсоветского пространства, который полностью не перешел на пластиковые проездные. В подземку Северной столицы до сих пор можно войти по жетону.

Кроме того, одной из причин, почему в петербургском метрополитене до сих пор не отказались от жетонов, является огромный туристический поток. В случае если гости города пользуются метро только лишь для того, чтобы добраться от вокзала или аэропорта, то намного выгоднее использовать одноразовый жетон, чем сразу платить за несколько поездок. Тот же принцип у жителей пригорода, который, как правило, не используют метрополитен на постоянной основе.

Еще одной из причин является долговечность железного жетона.

Ранее мы писали, что сотрудники петербургского метрополитена присоединились к #tetrischallenge.

Фото: visit-petersburg.ru