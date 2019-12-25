У Петербурга появился ещё один праздник: День начала работы Дороги жизни

В субботу, 25 апреля, стало известно что в законе "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге" появилась еще одна новая дата. Об этом можно судить из документа, который подписал губернатор Северной столицы.
Новым праздником станет 22 ноября - дата открытия ладожской ледовой Дороги жизни. Легендарная трасса начала действовать ещё в 1941 году. На тот момент это была единственная дорога, по которой можно было перевезти груз до прорыва блокады Ленинграда.
Подписанный закон закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. Какие именно мероприятия будут проходить городе на Неве в новый памятный день, на данный момент не уточняется.
Ранее мы писали, что акция "Лента памяти" пройдет в Петербурге в онлайн-режиме.
Фото: ru.wikipedia.org
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