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Акция "Лента памяти" пройдет в Петербурге в онлайн-режиме
Сегодня, 10:43
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Arinablinova

Акция "Лента памяти" пройдет в Петербурге в онлайн-режиме

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Основные дни акции назначены на 8, 9 и 10 мая.

В субботу, 25 апреля, стало известно, что Петербуржцы могут поучаствовать в акции "Лента памяти", приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в онлайн-режиме.  Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Основные дни акции назначены на 8, 9 и 10 мая. В эти дни любой желающий сможет поделиться историями, фотографиями или песнями военных лет. Также пользователям предлагается разместить открытку с изображением гвоздики на своей странице в социальной сети.

Основной платформой для проведения станет официальный портал "Лента памяти", также к акции присоединятся  "ВКонтакте", Instagram и Facebook. 

Организаторы  считают, что подобный проект поможет людям почтить память участников и ветеранов войны в условиях самоизоляции.

Ранее мы писали, что в Петербурге приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны и кладбища.

Фото: Pixabay

 

Теги: 9 мая, акция, лента памяти, онлайн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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