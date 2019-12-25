Акция "Лента памяти" пройдет в Петербурге в онлайн-режиме

Основные дни акции назначены на 8, 9 и 10 мая.

В субботу, 25 апреля, стало известно, что Петербуржцы могут поучаствовать в акции "Лента памяти", приуроченной к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в онлайн-режиме. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Основные дни акции назначены на 8, 9 и 10 мая. В эти дни любой желающий сможет поделиться историями, фотографиями или песнями военных лет. Также пользователям предлагается разместить открытку с изображением гвоздики на своей странице в социальной сети.

Основной платформой для проведения станет официальный портал "Лента памяти", также к акции присоединятся "ВКонтакте", Instagram и Facebook.

Организаторы считают, что подобный проект поможет людям почтить память участников и ветеранов войны в условиях самоизоляции.

Ранее мы писали, что в Петербурге приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны и кладбища.

Фото: Pixabay