В Петербурге приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны и кладбища

С территорий убирают листву и мусор, высаживают свежую зелень, облагораживают памятники и гранитные плиты.

В Петербурге в период сезонных работ по благоустройству приводят в порядок и городские мемориалы, возведенные в память о павших в Великую Отечественную войну бойцах. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской администрации.

В городе расположено 28 военных мемориальных кладбищ, 37 общественных кладбищ, на которых похоронены воины, а также памятники, бюсты и мемориальные доски и один из крупнейших монументов, расположенный на площади Победы – Монумент героическим защитникам Ленинграда. Главным мемориалом войны и по сегодняшний день по праву считается Пискаревское кладбище, которому в этом году исполняется 60 лет. До конца апреля на этом мемориале уберут жухлую листву, обрежут и обработают деревья и кустарники, опрыскают территорию противоклещевыми средствами, а также покрасят подставки под венки и люки и приведут в порядок гранитные плиты и дорожки. На Аллее памяти у Вечного огня рядом с монументом "Мать-Родина" высадят 45 тысяч свежих цветов, а накануне праздника установят рядом почти сотню цветочных композиций.

На всех кладбищах с воинскими захоронениями к маю вычистят территории от мусора, покрасят ограждения, отмоют обелиски, а также обновят надписи на стелах и памятниках. В конце апреля на мемориалах начнут озеленять братские захоронения. В то же время на нескольких кладбищах реконструируют системы газоснабжения и горелки "Огней памяти".

Ранее в Петербурге предложили изменить формат акции "Бессмертный полк".

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