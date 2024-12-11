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У Олега Меньшикова диагностировали онкологию
Сегодня, 8:48
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У Олега Меньшикова диагностировали онкологию

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Актер проходит спецтерапию.

У народного артиста РФ Олега Меньшикова диагностировали онкологию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 64-летний актер проходит спецтерапию. О возможном серьезном заболевании у Меньшикова уже сообщали светские обозреватели. Отмечалось, что артист резко похудел и облысел. На днях появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей худобу.

Ранее мы сообщали, что актер Сергей Белоголовцев вынужден отменить свое участие в ближайших спектаклях из-за перенесенного инсульта.

Фото: Telegram / Театр Ермоловой (Евгения Сирина)

Теги: заболевание, олег меньшиков, онкология
Категории: Лента новостей, Новости России,

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