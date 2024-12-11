У Олега Меньшикова диагностировали онкологию

Актер проходит спецтерапию.

У народного артиста РФ Олега Меньшикова диагностировали онкологию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, 64-летний актер проходит спецтерапию. О возможном серьезном заболевании у Меньшикова уже сообщали светские обозреватели. Отмечалось, что артист резко похудел и облысел. На днях появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей худобу.

Ранее мы сообщали, что актер Сергей Белоголовцев вынужден отменить свое участие в ближайших спектаклях из-за перенесенного инсульта.

Фото: Telegram / Театр Ермоловой (Евгения Сирина)