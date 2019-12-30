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У Новой Голландии автоледи впечатала двух прохожих в забор
Сегодня, 6:03
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lesjasap

У Новой Голландии автоледи впечатала двух прохожих в забор

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Петербурженка не заметила выезд на тротуар.

У Новой Голландии внедорожник впечатал двух прохожих в забор. Инцидент произошел днем 9 февраля на набережной Ново-Адмиралтейского канала. Об этом сообщили сначала очевидцы, а затем представители ГИБДД. 

Виновницей аварии стала 52-летняя женщина на черном "Мерседесе". Она задела пешеходов, а после впечатала их в металлическое ограждение. По неизвестной причине автолюбительница пропустила выезд на тротуар. В результате ее невнимательности пострадали местные жители: 45-летний мужчина и 48-летняя женщина. Они получили травмы средней и легкой тяжести. Обоих пришлось госпитализировать. У автоледи оказалось разбито лицо. К ней также вызывали медиков.

На данный момент ГИБДД устанавливает причины ДТП, ведется проверка по факту наезда на пешеходов.

Ранее Piter.tv писал о том, что 16-летний подросток за рулем "Мерседеса" попал в ДТП.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мерседес, набережная ново-адмиралтейского канала, новая голландия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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