16-летний подросток за рулем "Мерседеса" попал в ДТП

Всему виной — желание подрифтить.

Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия в соцсетях. По всей видимости, столкнулись "Мерседес" и "Кадиллак".

Как сообщают свидетели, за рулем "Мерседес с43 амг" находился 16-летний парень. Ребята дрифтили у Сибур Арены: водитель "Кадиллака" входил в поворот, когда "Мерседес" начал исполнять тот же трюк и, не рассчитав радиус и собственные силы, врезался в авто.

Что грозит неудавшемуся дрифтеру, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на КАД столкнулись три авто.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".