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16-летний подросток за рулем "Мерседеса" попал в ДТП
Сегодня, 22:49
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arteliseev

16-летний подросток за рулем "Мерседеса" попал в ДТП

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Всему виной — желание подрифтить.

Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия в соцсетях. По всей видимости, столкнулись "Мерседес" и "Кадиллак". 

Как сообщают свидетели, за рулем "Мерседес с43 амг" находился 16-летний парень. Ребята дрифтили у Сибур Арены: водитель "Кадиллака" входил в поворот, когда "Мерседес" начал исполнять тот же трюк и, не рассчитав радиус и собственные силы, врезался в авто. 

Что грозит неудавшемуся дрифтеру, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что на КАД столкнулись три авто.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Теги: дрифт, дтп
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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