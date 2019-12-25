У "Нарвской" на припаркованную иномарку упала девушка

Судьба пострадавшей неизвестна.

В ночь на субботу, 9 мая, девушка упала на легковушку, проломив крышку багажника и заднее стекло. О таинственном происшествии, случившемся на Нарвском проспекте, рассказали в "Фонтанке".

Шум сигнализации разбудил хозяйку Toyota Corolla около пяти утра. Женщина выглянула в окно и рассмотрела очертания какого-то предмета, лежавшего на машине, но распознать его не смогла. Через некоторое время к автомобилю подошли двое и предмет исчез.

Спуститься к иномарке перепуганная петербурженка решила лишь днем. Оказалось, что заднее стекло машины, багажник и задний бампер сильно повреждены. Сочувствующий сосед подсказал, что машина припаркована под камерой видеонаблюдения.

Посмотрев видео, женщина поняла, что упавшим предметом была девушка, которую после падения подняли и унесли неизвестные мужчины.

Хозяйка машины отметила, что очень переживает за судьбу пострадавшей и уже передала эту историю и запись с камеры участковому. Ответ в полиции ей обещали дать в течение 10 дней.

Ранее мы писали, что в Петербурге погибла выпавшая из окна девушка.

Фото: Pixabay