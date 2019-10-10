В Петербурге погибла выпавшая из окна девушка

Квартира, в которой она находилась перед смертью, принадлежала ее молодому человеку.

В воскресенье, 10 мая, в Петербурге погибла юная девушка. Об этом стало известно из сообщения АН "Оперативное прикрытие".

Тело 19-летней жительницы города обнаружили в половине одиннадцатого вечера под окнами дома на Среднеохтинском проспекте. Оказалось, что девушка выпала из окна на пятом этаже. Квартира, в которой она находилась перед смертью, принадлежала ее молодому человеку.

Известно, что ходе совместного распития спиртных напитков у пары произошел конфликт. Последовавшие за ним события на данный момент устанавливаются.

Согласно данным правоохранительных органов, ранее юношу судили за сбыт наркотиков. Как несовершеннолетнему ему назначили лишь условное наказание.

Ранее мы писали, что пожилой петербуржец угрожал взорвать дом на Искровском проспекте.

Фото: Pixabay