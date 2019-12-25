У Нарвы и Ивангорода появится общая музейная композиция

В Кингисеппском районе полным ходом идет реставрация Ивангородской крепости. В планах проектировщиков – создание общей композиции приграничного ансамбля Нарвы и Ивангорода. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой.
Так, в данный момент специалисты восстанавливают Большой амбар крепости. Позже реставрация ожидает и башни: средства выделят либо из федерального, либо из областного бюджетов. Возможно совместное финансирование.
Отметим, что за время археологических раскопок на территории Ивангородской крепости найдено свыше 800 артефактов.
Ранее мы рассказали о том, что на фортах Кронштадта появятся тематические музеи.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все