У Нарвы и Ивангорода появится общая музейная композиция

Комитет по культуре Ленобласти задался целью воссоздать приграничный ансамбль России и Эстонии.

В Кингисеппском районе полным ходом идет реставрация Ивангородской крепости. В планах проектировщиков – создание общей композиции приграничного ансамбля Нарвы и Ивангорода. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой.

Так, в данный момент специалисты восстанавливают Большой амбар крепости. Позже реставрация ожидает и башни: средства выделят либо из федерального, либо из областного бюджетов. Возможно совместное финансирование.

Отметим, что за время археологических раскопок на территории Ивангородской крепости найдено свыше 800 артефактов.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области