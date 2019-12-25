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У Нарвы и Ивангорода появится общая музейная композиция
Сегодня, 17:32
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У Нарвы и Ивангорода появится общая музейная композиция

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Комитет по культуре Ленобласти задался целью воссоздать приграничный ансамбль России и Эстонии.

В Кингисеппском районе полным ходом идет реставрация Ивангородской крепости. В планах проектировщиков – создание общей композиции приграничного ансамбля Нарвы и Ивангорода. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой.

Так, в данный момент специалисты восстанавливают Большой амбар крепости. Позже реставрация ожидает и башни: средства выделят либо из федерального, либо из областного бюджетов. Возможно совместное финансирование.

Отметим, что за время археологических раскопок на территории Ивангородской крепости найдено свыше 800 артефактов.

Ранее мы рассказали о том, что на фортах Кронштадта появятся тематические музеи.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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