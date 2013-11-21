У Муринской дороги нашли обезображенный труп женщины

Тело нашел мужчина, которые гулял ночью с собакой.

Возле Муринской дороги в Красногвардейском районе Петербурга мужчина нашёл окровавленный труп неизвестной женщины. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчина обратился в полицию около двух часов ночи 22 ноября. По его словам, он увидел женщину в крови около остановки "Новая Деревня", когда выгуливал собаку, и вызвал полицию.

На месте работают следователи для выяснения обстоятельств произошедшего. Личность погибшей также устанавливается.

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Фото: Piter.tv