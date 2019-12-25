СК Петербурга: новорожденная девочка скончалась в результате падения с большой высоты

По версии следствия, женщина утром 20 ноября родила дочь, после чего с целью убийства выбросила её во двор.

В Санкт-Петербурге задержана молодая женщина, подозреваемая в убийстве своей новорожденной дочери. Об этом сообщила пресс-служба Следственного отдела по Петербургу.

Около одного из домов по улице Достоевского 20 ноября было найдено тело новорожденной девочки. Было возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время в качестве подозреваемой задержана 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на 5-м этаже указанного дома. По её словам, она родила мёртвую девочку и из-за шокового состояния выбросила её в окно. Также стало известно, что около года назад подозреваемая родила мальчика и отказалась от родительских прав, ребёнок помещен в дом малютки.

По версии следствия, женщина утром 20 ноября родила дочь, после чего с целью убийства выбросила её во двор. Новорожденная девочка скончалась от полученных телесных повреждений в результате падения с большой высоты.

Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения. Расследование продолжается.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб