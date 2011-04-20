На Достоевского мать выкинула из окна новорожденную

Полицейским она пояснила, что родила мертвого ребёнка, а на улицу выбросила труп.

На улице Достоевского мать выкинула из окна на улицу новорожденного ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 20 ноября в полицию обратилась женщина, которая сообщила о трупе новорожденного ребенка во дворе на улице Достоевского. На тротуарной плитке полицейские нашли труп новорожденной с открытой черепно-мозговой травмой. В квартире этого же дома была задержана 20-летняя К. Она пояснила, что 20 ноября у неё начались роды, в результате которых она родила мёртвого ребенка. По её словам, она выбросила в окно труп новорожденной. К. на учете в женской консультации по факту беременности не стояла.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Женщина направлена для медицинского осмотра в Мариинскую больницу. Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Ранее в Ленобласти возбудили уголовное дело по факту найденного на полигоне тела младенца.

Фото: pxhere.com