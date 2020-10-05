Выкинувшая младенца из окна петербурженка сбежала из больницы

Возбуждено уголовное дело.

Молодая мать, которая накануне выкинула своего новорожденного ребёнка из окна на улице Достоевского, сбежала из Мариинской больницы. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Напомним, что тело девочки было найдено под окнами дома. Сама 20-летняя девушка объяснила свой поступок тем, что родила мёртвого младенца и избавилась от него. При этом, она не состояла на учете в женской консультации по факту беременности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Саму фигурантку отправили в приемный покой Мариинской больницы. однако она покинула медучреждение.

Ранее мы сообщили о том, что женщина погибла после падения из окна 5 этажа на Туристкой улице.

Фото: Pxhere