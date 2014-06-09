Женщина погибла после падения из окна 5 этажа на Туристкой улице

В отношении сожителя погибшей составлен административный протокол.

Утром воскресенья, 20 ноября,в экстренные службы поступило сообщение о том, что у одного из домов по Туристской улице после падения с высоты 5-го этажа лежит женщина. Об этом стало известно Piter.TV.

Выехавшие на место оперативники обнаружили труп 30-летней петербурженки. Женщина проживала в доме с 17-летним сожителем, по словам которого он не был причастен к произошедшему.

Сожителя женщины доставили в отделение полиции, в его отношении составлен административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что на Достоевского мать выкинула из окна новорожденную.

Фото: Piter.TV