  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У Мариинского театра появилась собственная стриминговая платформа
Сегодня, 19:52
121
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

У Мариинского театра появилась собственная стриминговая платформа

0 0

Зрители могут целиком посмотреть балеты, оперы и концерты.

Мариинский театр сообщил о запуске собственной стриминговой платформы. Работа над ней велась около года, передают в пресс-службе театра. 

В пресс-службе отмечают, что они стали первыми, кто запустил собственную платформу. Там уже есть записи в качестве 8к. Зрители могут целиком посмотреть балеты, оперы и концерты.

Ранее Netflix показал новый трейлер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо. Фильм будет показан в кинотеатрах в ноябре, на стриминге - в декабре текущего года.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мариинский театр, платформа, стрим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии