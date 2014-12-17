У Мариинского театра появилась собственная стриминговая платформа

Зрители могут целиком посмотреть балеты, оперы и концерты.

Мариинский театр сообщил о запуске собственной стриминговой платформы. Работа над ней велась около года, передают в пресс-службе театра.

В пресс-службе отмечают, что они стали первыми, кто запустил собственную платформу. Там уже есть записи в качестве 8к. Зрители могут целиком посмотреть балеты, оперы и концерты.

Ранее Netflix показал новый трейлер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо. Фильм будет показан в кинотеатрах в ноябре, на стриминге - в декабре текущего года.

Фото: Piter.tv

