У МФЦ Ленобласти сменится номер телефона

Изменился поставщик, обслуживающий работу линии.

Скоро изменится единый бесплатный номер справочного телефона многофункциональных центров Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ ЛО "МФЦ".

Номер телефона изменится в связи со сменой поставщика, который обслуживал работу линии. В данный момент получить консультацию или уточнить график работы можно по временному телефону справочной службы МФЦ Ленобласти: 8(800)47-000-47.

Помимо этого, инетерсующие вопросы можно задать в социальной сети Вконтакте или заказать обратный звоно на сайте центра. Новый постоянный номер call-центра станет известен позже.

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