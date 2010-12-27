Во Всеволожском Мультицентре открыли МФЦ для льготников

Льготники, проживающие в Ленинградской области, могут без очередей получить более 370 услуг.

Специализированный центр "Мои Документы" для граждан с инвалидностью, расположенный на территории Мультицентра социальной и трудовой интеграции, открыл свои двери для всех льготников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Льготники, проживающие в Ленинградской области, могут без очередей получить более 370 услуг. Наппример, услуги по установлению пенсий, по обеспечению средствами реабилитации или компенсации за их приобретение, установлению денежных выплат и предоставлении налоговых льгот и многие другие. При себе нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий право на льготы.

Льготная категория граждан: участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших военнослужащих, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, инвалиды, Ветераны военной службы, ветераны труда, многодетные семьи.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Фото: пресс-служба специализированного центра "Мои Документы"