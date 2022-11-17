У "Ломоносовской" загорелся автобус

Происшествие привело к аварии и перекрытию двух полос.

Очередное возгорание автобуса случилось в Петербурге в четверг, 17 ноября. Общественный транспорт вспыхнул прямо остановке вблизи станции метро "Ломоносовская". Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.

В результате за автобусом встал ещё один: через некоторое время в него врезались 2 легковых автомобиля. Авария заблокировала движение на двух полосах. Горожане иронично отмечают, что что поездки в городском транспорте превратились в настоящий экстрим.

По данным Spb.aif.ru, данных о пострадавших в результате пострадавших не поступало.

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