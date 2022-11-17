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У "Ломоносовской" загорелся автобус

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Происшествие привело к аварии и перекрытию двух полос.

Очередное возгорание автобуса случилось в Петербурге в четверг, 17 ноября. Общественный транспорт вспыхнул прямо остановке вблизи станции метро "Ломоносовская". Об этом сообщили свидетели произошедшего в соцсетях.

В результате за  автобусом встал ещё один: через некоторое время в него врезались 2 легковых автомобиля. Авария заблокировала движение на двух полосах. Горожане иронично отмечают, что что поездки в городском транспорте превратились в настоящий экстрим. 

По данным Spb.aif.ru, данных о пострадавших в результате пострадавших не поступало. 

Ранее мы сообщили о том, что отец погибшей в ДТП на Лиговском проспекте не общался с дочерью.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Тарас Помазан)

Теги: возгорание автобуса, дтп, метро ломоносовская, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Видео,

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