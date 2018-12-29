У "Ленты" на Планерной столкнулись пять машин

ДТП стало причиной двухкилометровой пробки.

В воскресенье, 6 января, в Приморском районе Санкт-Петербург произошло массовое ДТП. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария случилась днем возле гипермаркета "Лента" на Планерной улице. На участке столкнулись пять автомобилей. Причины ДТП уточняются. По предварительной информации серьезных травм никто из участников аварии не получил, однако по словам очевидцев в одной из машин пострадали дети. Подробности уточняются. По данным сервиса "Яндекс. Пробки" ДТП стало причиной двухкилометровой пробки.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"