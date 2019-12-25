У "Лахта Центра" появится новая железнодорожная платформа

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что у "Лахта Центра" возведут железнодорожную платформу. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Платформа появится на перегоне Новая Деревня – Лахта Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги. Отмечается, что территорию общественного делового комплекса и железнодорожную платформу соединят подземный тоннель.
Длина железнодорожной платформы составит 264 метра, переменная ширина – от 7,15 метра до 8,08 метра.
Ранее мы сообщали о том, что КГИОП через суд заставил собственника заняться реставрацией "Казарм" в Петергофе.
Фото:"Лахта Центр"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все