У "Лахта Центра" появится новая железнодорожная платформа

Ее длина составит 264 метра, переменная ширина – от 7,15 метра до 8,08 метра.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что у "Лахта Центра" возведут железнодорожную платформу. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Платформа появится на перегоне Новая Деревня – Лахта Сестрорецкого направления Октябрьской железной дороги. Отмечается, что территорию общественного делового комплекса и железнодорожную платформу соединят подземный тоннель.

Длина железнодорожной платформы составит 264 метра, переменная ширина – от 7,15 метра до 8,08 метра.

Ранее мы сообщали о том, что КГИОП через суд заставил собственника заняться реставрацией "Казарм" в Петергофе.

Фото:"Лахта Центр"