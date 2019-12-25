КГИОП через суд заставил собственника заняться реставрацией "Казарм" в Петергофе

Ремонт необходимо провести в течение 2 лет.

Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории Петербурга попросил суд обязать Ивана Смирнова провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения "Казармы" в Петергофе. Ходатайство было удовлетворено.

Объект входит в состав комплекса "Казармы лейб-гвардии Драгунского полка и жилой комплекс". Смирнов является собственником земельного участка. В феврале 2020-го года КГИОП установил, что по фасадам здания были установлены металлические инвентарные леса и шли работа по расчистке кирпичной кладки. Кроме того, проводились несогласованные объекты внутри здания.

Суд решил обязать ответчика в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить ремонт и реставрацию объекта и взыскать с него в пользу истца по 3000 рублей за каждый случай неисполнения решения суда в установленный решением суда срок. В случае дальнейшего неисполнения решения суда – 5 000 рублей в месяц до фактического исполнения решения суда.

На прошлой неделе петербургскую синагогу оштрафовали за неправильные ремонтные работы.

Фото: citywalls.ru