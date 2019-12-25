Петербургскую синагогу оштрафовали за неправильные ремонтные работы

Здание решили отремонтировать, но это привело к административной ответственности.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности "Еврейскую общину Большой Хоральной Синагоги Санкт-Петербурга" за нарушение требований к охране объектов культурного наследия народов России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Было установлено, что религиозная организация сделала в здании на Союза Печатников, 7 окно и дверь в брандмауэрной стене, а у дверного проема появилось углубление, примыкающее к стене здания со ступенями и козырьком. Также был выявлен ряд других нарушений, которые находятся вне установленных правил единой зоны застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия.

Сторона защиты вину не признала, указав на то, что срок привлечения к ответственности по этому делу истек. Дело в том, что работы были выполнены в 2018-м году. Также подчеркивалось, что объект был передан в аренду в плохом состоянии, а работы по капитальному ремонту только улучшили его. Никакого вреда зданию нанесено не было, считает сторона защиты.

В КГИОП с аргументами не согласились. В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КГИОП не принял работы по реставрации фасада на Каменноостровском проспекте.

Фото: citywalls.ru