КГИОП не принял работы по реставрации фасада на Каменноостровском проспекте

Сообщается, что капитальный ремонт фасадов доходного дома Циммермана на Каменноостровском проспекте завершен.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что подрядчик завершил работы по капитальному ремонту доходного дома Циммермана на Каменноостровском проспекте. Об этом сообщила Gazeta.SPb.

Данные о проделанной работе приняли Фонд капитального ремонта, Авторский надзор, администрация Петроградского района, управляющая организация ООО "Жилкомсервис № 1" Петроградского района. Однако отчет не поступил в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. ФКР настаивает, что необходимая документация в КГИОП была направлена.

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Фото: Piter.TV