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У "Ладожской" снесли два общежития в рамках программы реновации
Сегодня, 18:38
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У "Ладожской" снесли два общежития в рамках программы реновации

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Территорию готовят к застройке.

В пятницу, 6 ноября, в Красногвардейском районе Петербурга снесли два общежития. Теперь на территории у станции метро "Ладожская" будут построено здание в рамках программы реновации жилья, сообщил портал 78.ru.

Работы прошли у дома №13 по проспекту Уткина. На этом месте появится новый жилой дом – 2-я очередь жилого комплекса "Малая Охта", у которого также появится детский сад на 75 мест. Первую очередь ЖК возвели на месте другого корпуса общежития, который снесли в 2017 году,

В будущем для продолжения программы реновации планируется снести еще один корпус общежития по Уткиному проспекту.

Ранее мы сообщали о том, что в Сосновой Поляне начали снос тормозившей реновацию хрущевки.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, реновация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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