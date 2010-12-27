В Василеостровском районе у курьера "отжали" сумку с едой

Ему угрожали игрушечным пистолетом и физической расправой.

В пятницу, 25 октября, в отделение полиции Василеостровского района обратился 35-летний мужчина, работающий курьером доставки. Он заявил об ограблении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Инцедент произошел на Камской улице у десятого дома. Трое неизвестных, угрожая фальшивым пистолетом и газовым баллончиком, отобрали курьерскую сумку, наполненную едой и скрылись в парадной. Сумма ущерба была оценена в 4 317 рублей.

После обращения в полицию, на место преступления оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В ходе работ были задержаны шесть граждан. Выяснилось, что они сделали заказ на суши и пытались расплатиться с курьером фальшивой купюрой номиналом 5000 рублей. Когда обман не удался, они начали угрожать ему расправой, после чего отобрали сумку и скрылись.

У злоумышленников был изъят игрушечный пистолет, мобильные телефоны и две купюры с явными признаками подделки.

Уже возбуждено уголовное дело по статье 161 ч. 2 УК РФ (грабеж). Мужчина, оформлявший заказ получил подписку о невыезде, остальные были отпущены под обязательство о явке.

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