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У Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников
Сегодня, 14:45
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matveyvn

У Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников

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"В стране уже сложилась устоявшаяся практика".

У Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в стране уже сложилась устоявшаяся практика, из которой исходят при принятии решений  о сроке новогодних каникул. Песков припомнил, что каждый год в преддверии новогодних праздников.

Ранее Песков прокомментировал беспорядки в палаточном лагере Дагестана. По его словам, в Кремле надеются, что проблему удастся урегулировать.

Теги: новогодние каникулы, новый год, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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