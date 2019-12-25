"В стране уже сложилась устоявшаяся практика".

У Кремля нет позиции по поводу сокращения новогодних праздников. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в стране уже сложилась устоявшаяся практика, из которой исходят при принятии решений о сроке новогодних каникул. Песков припомнил, что каждый год в преддверии новогодних праздников.

Ранее Песков прокомментировал беспорядки в палаточном лагере Дагестана. По его словам, в Кремле надеются, что проблему удастся урегулировать.