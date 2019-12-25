В Кремле надеются, что проблему удастся урегулировать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал беспорядки в палаточном лагере Дагестана, во время которых азербайджанцы устроили противостояние с сотрудниками полиции.

По его словам, в Кремле надеются, что проблему удастся урегулировать.

Контакты осуществляются, они продолжаются. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Чиновник рассказал, что данная ситуация сложилась в связи с обстоятельствами, которые вызвала пандемия коронавируса. Он отметил, что руководство Дагестана сделало довольно много для того, чтобы решить данный вопрос.

Песков подчеркнул, что дипломатические миссии России и Азербайджана продолжают искать выход из сложившийся ситуации.

Ранее Песков прокомментировал предоставление Украине статуса партнера НАТО.