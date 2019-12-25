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Песков прокомментировал беспорядки в палаточном лагере Дагестана
Сегодня, 14:04
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matveyvn

Песков прокомментировал беспорядки в палаточном лагере Дагестана

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В Кремле надеются, что проблему удастся урегулировать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал беспорядки в палаточном лагере Дагестана, во время которых азербайджанцы устроили противостояние с сотрудниками полиции.

По его словам, в Кремле надеются, что проблему удастся урегулировать.

Контакты осуществляются, они продолжаются.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Чиновник рассказал, что данная ситуация сложилась в связи с обстоятельствами, которые вызвала пандемия коронавируса. Он отметил, что руководство Дагестана сделало довольно много для того, чтобы решить данный вопрос.

Песков подчеркнул, что дипломатические миссии России и Азербайджана продолжают искать выход из сложившийся ситуации.

Ранее Песков прокомментировал предоставление Украине статуса партнера НАТО.

Теги: азербайджан, дагестан, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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