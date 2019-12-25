Журналисты спросили чиновника и о том, почему данный статус Украина получила в День России, 12 июня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предоставление Украине статуса партнера НАТО.

Официальный представитель Кремля рассказал, что в России помнят для каких целей НАТО создавалось, поэтому всегда внимательно следят за тем, когда альянс "абсорбирует" новые страны в разных форматах.

Песков выразил позицию Кремля так: Россия не считает, что присвоение Украине статуса партнёра альянса укрепляет стабильность и безопасность в Европе.

Журналисты спросили чиновника и о том, почему данный статус Украина получила в День России, 12 июня. Песков заявил, что "про символизм пусть рассуждают в НАТО", тогда как РФ будет внимательно следить за сутью происходящего.

Ранее мы рассказывали, что в НАТО обсудят подготовку к новой волне коронавируса.