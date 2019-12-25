Богдана Заставного сделали главой комитета по молодежной политике Петербурга

Богдана Заставного назначили председателем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. До этого в течение месяца он занимал позицию "врио".
Приказ о новом назначении подписал губернатор Александр Беглов, сообщил "Петербургский дневник". Он сменил на посту Юлию Аблец, которая перешла в АНО "Диалог Регионы".
Заставный не "новичок" в Комитете, до этого он занимал должность первого заместителя председателя ведомства.
Фото: gov.spb.ru
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