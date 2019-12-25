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Стало известно новое место работы бывшей главы комитета по молодежной политике Петербурга
Сегодня, 11:35
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Стало известно новое место работы бывшей главы комитета по молодежной политике Петербурга

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Аблец будет отвечать за весь блок вопросов, связанных с кадровой политикой в новой организации.

Стало известно новое место работы бывшего председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлии Аблец.

С 30 сентября Аблец приступает к работе заместителем генерального директора АНО "Диалог Регионы". Она будет отвечать за весь блок вопросов, связанных с кадровой политикой.

Напомним, от должности главы комитета Юлия Аблец была освобождена 25 сентября. На эту должность она была назначена 15 января 2019 года. 

Распоряжение правительства об освобождении Аблец от должности подписал губернатор города Александр Беглов. С 26 сентября 2020 года врио главы комитета назначен первый заместитель председателя Богдан Заставный.

Фото: Piter.tv

Теги: аблец, комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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