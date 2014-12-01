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У Кантемировского моста столкнулись автобус и два автомобиля

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Японская иномарка вылетела на середину полосы, где оказался на пути спускавшийся с моста автобус.

В воскресенье вечером, 23 мая, у Кантемировского моста произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых машин. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Судя по кадрам из видео, в автомобиль "Шевроле", притормозивший при выезде на Кантемировскую улицу, врезалась двигавшаяся сзади "Мазда". После этого японская иномарка вылетела на середину полосы, где оказался на пути спускавшийся с моста автобус. На записи видно, как в салоне автобуса пошатнуло пассажиров. Второй автобус смог увернуться влево.

 

Ранее Piter.tv сообщал, что синий спорткар разбился на Пулковском шоссе.

Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, кантемировский мост
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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