У Кантемировского моста столкнулись автобус и два автомобиля

В воскресенье вечером, 23 мая, у Кантемировского моста произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых машин. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Судя по кадрам из видео, в автомобиль "Шевроле", притормозивший при выезде на Кантемировскую улицу, врезалась двигавшаяся сзади "Мазда". После этого японская иномарка вылетела на середину полосы, где оказался на пути спускавшийся с моста автобус. На записи видно, как в салоне автобуса пошатнуло пассажиров. Второй автобус смог увернуться влево.
Ранее Piter.tv сообщал, что синий спорткар разбился на Пулковском шоссе.
Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Видео: Piter.tv
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