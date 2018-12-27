У Исаакиевского собора столкнулись две машины

Сведения о пострадавших уточняются.

Накануне, в центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

По словам очевидцев, авария случилась вечером 27 февраля у Исаакиевского собора. В сети свидетели разместили снимок автомобиля "Форд", у которого сильно повреждена передняя часть корпуса. Судя по снимку удар пришелся на боковую сторону ближе к пассажирскому сиденью. Второй иномарке повезло больше, у нее повредились только бампер и фара. Подробности ДТП и сведения о пострадавших уточняются.



Ранее Piter.TV публиковал видео страшной аварии на трассе Кола, где в результате столкновения большегруза "МАН" и микроавтобуса "Фольксваген" погибли три человека.



Фото: "Признавашки ДТП и ЧП"