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У Исаакиевского собора столкнулись две машины
Сегодня, 18:21
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Rybka123

У Исаакиевского собора столкнулись две машины

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Сведения о пострадавших уточняются.

Накануне, в центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

По словам очевидцев, авария случилась вечером 27 февраля у Исаакиевского собора. В сети свидетели разместили снимок автомобиля "Форд", у которого сильно повреждена передняя часть корпуса. Судя по снимку удар пришелся на боковую сторону ближе к пассажирскому сиденью. Второй иномарке повезло больше, у нее повредились только бампер и фара. Подробности ДТП и сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV публиковал видео страшной аварии на трассе Кола, где в результате столкновения большегруза "МАН" и микроавтобуса "Фольксваген" погибли три человека.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП"

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Теги: вольво, исаакиевский собор, форд, яндекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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