В Сургуте пьяный сотрудник МЧС зарезал полицейского

Полицейский наряд прибыл на место по вызовут жильцов дома. В сети опубликовано видео с места убийства.

Накануне вечером, 1 августа, в Сургуте во дворе многоэтажки мужчина совершил нападения на двух сотрудников полиции.

Жители многоэтажного дома вызвали полицию, так как у них во дворе ходил "подозрительный" мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались задержать мужчину, но тот оказал сопротивление, набросившись на них с ножом. В результате один из сотрудников ППС был убит, а второй получил ранения. Выживший сотрудник полиции вынужден был применить табельное оружие и ликвидировал нападавшего.

В СМИ появилась информация, что мужчина с ножом был пьян и он является сотрудником МЧС в отпуске. ТАСС со ссылкой пресс-службу регионального главка МЧС сообщает, что по сообщениям в СМИ и соцсетях ведется проверка.

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Видео: @kinform