У Ильи Прусикина умер отец, с которым он не разговаривал 15 лет

По словам музыканта, он заплакал, подошел к покойному, положил цветы, а когда пригляделся, то понял, что это не его отец.

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, сообщил, что в этом году у него умер отец, с которым он не разговаривал 15 лет. Об этом он рассказал во время шоу "Зашкварные истории" на YouTube-канале "КликКлак".

Когда понял, что не прав, и решил с ним помириться, папа умер. Так бывает. Илья Прусикин

Ильич рассказал, что приехал на церемонию погребения. На кладбище он увидел множество людей и гроб. По словам музыканта, он заплакал, подошел к покойному, положил цветы, а когда пригляделся, то понял, что это не его отец. Он рассказал, что не знает о чем подумали люди в этот момент, когда он сначала принес цветы, поплакал, а потом забрал их и ушел. Однако, эта ситуация помогла ему взять себя в руки, когда он увидел тело отца.

Ранее лидер Little Big назвал себя самым сексуальным человеком в мире.

Видео: YouTube / КЛИККЛАК