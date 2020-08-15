У Гостиного двора собрались участники акции "Кормим голубей"

В субботу, 15 августа, у Гостиного двора стартовала третья по счету акция "Кормим голубей". Участники собрались на Невском проспекте в 14:00, чтобы выразить солидарность протестующих Хабаровска, Башкирии и Белоруссии. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.
На данный момент в мероприятии принимают участие около сотни граждан. Рядом с протестующими дежурят сотрудники полиции. Сведений о задержанных не поступало, однако правоохранители напоминают, что нарушение постановления городского правительства влечет за собой последствия.
Отметим, что в данный момент собравшиеся на акции "Кормим голубей" выражают поддержку населению Белоруссии и Хабаровска, а также защитникам горы Куштау в Башкортостане.
Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы выложили сердце из свечей у отделения белорусского посольства.
Видео: Piter.TV
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