У Гостиного двора собрались участники акции "Кормим голубей"

Активисты выходят на улицу третью неделю подряд.

В субботу, 15 августа, у Гостиного двора стартовала третья по счету акция "Кормим голубей". Участники собрались на Невском проспекте в 14:00, чтобы выразить солидарность протестующих Хабаровска, Башкирии и Белоруссии. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

На данный момент в мероприятии принимают участие около сотни граждан. Рядом с протестующими дежурят сотрудники полиции. Сведений о задержанных не поступало, однако правоохранители напоминают, что нарушение постановления городского правительства влечет за собой последствия.

Отметим, что в данный момент собравшиеся на акции "Кормим голубей" выражают поддержку населению Белоруссии и Хабаровска, а также защитникам горы Куштау в Башкортостане.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы выложили сердце из свечей у отделения белорусского посольства.

Видео: Piter.TV