Среди них есть и реанимационные автомобили.

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что у Госпиталя ветеранов заметили очередь из машин скорой помощи. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам горожан, около медучреждения собралось около десяти машин скорой помощи. Отмечается, что среди них есть и реанимационные автомобили.

Напомним, что соответствующий госпиталь для ветеранов войн на Народной улице перепрофилировали под прием пациентов с пневмонией и тяжелыми случаями ОРВИ.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка обвинила местные власти в попытке заразить её коронавирусом.

Фото:Piter.TV