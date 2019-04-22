У Городской станции переливания крови почетные доноры высадили деревья

В городе 55 тонн крови заготавливается ежегодно.

В воскресенье, 15 июня, в Петербурге в честь Дня донора у Городской станции переливания крови высадили деревья. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева. Отмечается, что вице-губернатор и зампредседателя комитета по здравоохранению Евгений Антипов вместе с шестью донорами на аллее высадили восемь молодых слив.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ситуация с COVID-19 всё ещё остается сложной, эпидемия пока не пошла на спад. По словам вице-губернатора города Олега Эргашева, коэффициент распространения держится около 0,8.

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