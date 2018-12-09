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Скинувшую наездницу лошадь задержали у метро "Электросила"
Сегодня, 6:49
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lesjasap

Скинувшую наездницу лошадь задержали у метро "Электросила"

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Животное отправило наездницу в травмпункт.

Петербуржцы поймали недалеко от станции метро "Электросила" белого коня. Животное удалось привязать к дереву, чтобы оно не убежало. Рядом необычным "питомцем" хозяев не нашлось. Очевидцы рассказали, что конь бежал из центра города. Они выложили фотографию в социальные сети и вызвали правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что произошел несчастный случай. Лошадь скинула с себя наездницу и убежала в темноту. Хозяйку удалось найти. Ей пришлось обращаться в травмпункт. На данный момент лошадь забрали.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Перми почтут память погибших при пожаре в клубе "Хромая лошадь".

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Вася Высоцкая
 

Теги: конь, лошадь, электросила
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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