Скинувшую наездницу лошадь задержали у метро "Электросила"

Животное отправило наездницу в травмпункт.

Петербуржцы поймали недалеко от станции метро "Электросила" белого коня. Животное удалось привязать к дереву, чтобы оно не убежало. Рядом необычным "питомцем" хозяев не нашлось. Очевидцы рассказали, что конь бежал из центра города. Они выложили фотографию в социальные сети и вызвали правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что произошел несчастный случай. Лошадь скинула с себя наездницу и убежала в темноту. Хозяйку удалось найти. Ей пришлось обращаться в травмпункт. На данный момент лошадь забрали.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Перми почтут память погибших при пожаре в клубе "Хромая лошадь".

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Вася Высоцкая

