Сегодня исполняется десять лет с момента трагедии.

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе "Хромая лошадь". Трагедия произошла десять лет назад. В сквере уральских добровольцев соберутся близкие и родственники погибших и пострадавшие. Они принесут цветы к памятнику жертв трагедии. В мероприятии примут участие общественные организации и местные власти.

Затем жителей города довезут до Северного кладбища, где похоронено большинство из погибших при пожаре. Вечером в Органном зале камерный хор исполнит "Опять веков русской духовной музыки" в память о случившемся.

Напомним, что пожар в "Хромой лошади" произошел 5 декабря 2009 года на улице Куйбышева. От отравления угарным газом и продуктами горения погибли 156 человек, еще 70 пострадали.

Ранее Piter.tv писал о том, что владельца "Хромой лошади" отправили в колонию на 9 лет и 10 месяцев.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

