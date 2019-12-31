У Единой карты петербуржца появится новый сервис для участия в городских опросах

Новая возможность появится на сервисе "ЕКП–Городской диалог".

Горожане, у которых есть Единая карта петербуржца, получат возможность принимать участие в опросах через сервис "ЕКП–Городской диалог", рассказали в Смольном.

Губернатор отметил, что новый сервис станет основной платформой для голосования. Так, до 4 декабря планируют открыть электронное голосование по инициативам, представленным горожанами в рамках проекта "Твой бюджет". Благодаря приложению можно отследить статистику голосований по конкретному району или муниципальному округу. Теперь петербуржцы будут оценивать работу управляющей компании, медицинских, образовательных, спортивных учреждений

За участие в опросе будут начислять баллы, которые потом можно обменять на призы (билеты в театр, музей, на спортивные мероприятия, сертификаты в магазины). А самые активные пользователи промо-коды доступа к онлайн-кинотеатрам и библиотекам.

Ранее мы писали, что "Единая карта петербуржца" получила высокое признание на международном конкурсе.

Фото: Piter.TV