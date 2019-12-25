"Единая карта петербуржца" получила высокое признание на международном конкурсе

Проект вышел в финал Smart City Awards.

"Единая карта петербуржца" стала финалистом престижного мирового конкурса Smart City Awards в самой главной номинации City Award. Как сообщили в пресс-службе Смольного, конкурс проводится в Барселоне в рамках международного конгресса Smart City Expo, его итоги подведут 18 ноября.

Проект, отметили в Смольном, не имеет аналогов в других странах по многим своим решениям. Петербуржцы получили доступ к современным инновационным продуктам, а сама "ЕКП" может успешно развить направление "Умный город" и позволить Петербургу стать драйвером развития цифровой экономики. Проект запустили в 2019 году, и на сегодняшний день ее обладателям стали свыше 680 тысяч горожан. Пользоваться картой можно в качестве банковской и проездного, записи к врачу в горполиклиниках, с ее помощью доступны скидки и бонусы в магазинах, культурных учреждениях, АЗС, аптеках.

Кроме Петербурга в финал упомянутого проекта вышли японская Иокогама, португальский Лиссабон, финский Тампере, бразильский город Белу-Оризонти и китайский Шанхай.

Также мы писали, что мобильным приложением "Сбербанка" пользуются более половины жителей Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV