У Безымянного озера мужчина угрожал ружьем женщине

Инцидент произошел ранним утром 22 июля.

В Красном Селе у Безымянного озера мужчина размахивал перед посетителями кафе карабином "Сайга". Об этом Piter.TV стало известно от источника.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный неславянской внешности угрожал ей оружием на пляже у кафе "Шаверма".

Полиция по горячим следам задержала 44-летнего уроженца Дагестана. При нем был самозарядный карабин "Сайга". В отношении дагестанца возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Петербургский браконьер угрожал ружьем природоохранному инспектору.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)