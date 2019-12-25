В Петербурге задержали мужчину, имевшего при себе карабин

Петербуржец хотел познакомиться с девушками, но те ему отказали. После чего он достал из сумки оружие.

В Петербурге задержали мужчину, имевшего при себе сумку с карабином. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Росгвардии.

Ранним утром в полицию поступило сообщение от петербурженки. Она рассказала, что на проспекте Красных Командиров, недалеко от пляжа, с ней и её подругой хотел познакомиться пьяный мужчина. Девушки не захотели с ним знакомиться, после чего он достал из сумки предмет, похожий на ружье.

На место тут же прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали мужчину. Оказалось, что в его сумке лежал карабин "Сайга" и патроны к нему. Разрешение на оружие у мужчины было. Однако правоохранители всё равно изъяли его у петербуржца вместе с патронами. Задержанного передали в 9 отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали закладчика с 31 свёртком с наркотиками.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области